Debriefing bei der Übergabe von Aufgaben und Arbeitsplatzwechsel

Debriefing, Einarbeitung, Abschlussgespräch: Was wann nützlich ist

Debriefing

Das Debriefing ist zunächst kurz und knapp angelegt und soll vor allem die wichtigen Aspekte einer Aufgabe oder einer Tätigkeit aufzeigen und anderen vermitteln. Dabei können auch Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren benannt werden: Worauf kam es bei diesem Job besonders an? Wie soll die Aufgabe erledigt werden? Was läuft gut und was läuft schlecht? Worauf sollte man besonders achten?

Das Debriefing ist meist eine einfache Frage-Antwort-Situation, in der Aufgaben und Tätigkeiten an diesem Arbeitsplatz besprochen werden. Das Debriefing ist nicht nur sinnvoll, wenn eine Person das Team verlässt, sondern auch dann, wenn sie eine Aufgabe an einen Kollegen abgibt.

Experten-Debriefing

Beim Experten-Debriefing geht es in die Details von Aufgaben und Tätigkeiten. Hier kommt es besonders darauf an, Erfahrungen weiterzugeben. Diese lassen sich nicht immer einfach abfragen, sondern erschließen sich erst aus einem Dialog und aus der Besprechung einzelner, typischer oder kritischer Aufgaben und Situationen.

Im Experten-Debriefing werden alle Aspekte angesprochen, die die Arbeit des ausscheidenden Stelleninhabers kennzeichnen und die zeigen, wie die Aufgaben erledigt wurden. So sollen Wissen, Erfahrungen und Kontakte zu anderen Personen sichtbar und vor allem so dokumentiert werden, dass Nachfolgende und Kollegen diese nutzen können.

Einarbeitung des Nachfolgers

Bestimmte Arbeitsbereiche machen eine umfassende Einarbeitung notwendig. Dazu arbeiten Nachfolger und Vorgänger mehrere Tage (oder einen längeren Zeitraum) unmittelbar zusammen. Der Nachfolger wird intensiv eingearbeitet. Denn das notwendige Wissen und die Erfahrungen lassen sich nur durch gemeinsames Arbeiten und Erleben sichtbar machen und vermitteln.

Das Einarbeiten durch den Vorgänger ist besonders wichtig, wenn es um technisch komplexe oder vielfältige Aufgaben geht und wenn die Beziehung zu anderen Personen im Unternehmen oder zu Kunden übertragen werden soll. Meist heißt es dann: „Darf ich Ihnen meinen Nachfolger, meine Nachfolgerin vorstellen?“

Abschlussgespräch oder Austrittsgespräch

In jedem Fall sollte immer ein abschließendes Gespräch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt werden, die die Abteilung oder das Unternehmen verlassen. Damit wird insbesondere sichergestellt, dass keine Aufgaben unerledigt liegen bleiben. Das Abschlussgespräch ist zudem ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung – unabhängig davon, was die Person geleistet hat. Und dieses Abschlussgespräch oder Austrittsgespräch wird immer Hinweise enthalten, was man selbst oder was das Unternehmen beachten oder bewahren sollte.