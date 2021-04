Der Prozess der Unternehmensübernahme aus Sicht der Nachfolgerin und des Nachfolgers

Externe Nachfolge vorbereiten

Etwas anders sieht die Vorbereitung bei einer externen Nachfolge aus. Hier geht es für die Übernehmenden darum, ein geeignetes Unternehmen zu finden, das man übernehmen will; unter Berücksichtigung der eigenen Qualifikationen und Voraussetzungen. Das private Umfeld sollte in die Entscheidung der Übernahme miteinbezogen sein, um den notwendigen Rückhalt zu erhalten. Wer ein Unternehmen übernehmen will, investiert viel Zeit in die Übernahme. Und dies braucht die Fürsprache der eigenen Familie.

Bei der Suche nach dem passenden Unternehmen können sich Nachfolger zunächst an der Branche orientieren, in der sie sich bereits auskennen. Sicherheit bekommen sie, wenn Sie die Möglichkeit nutzen, zunächst eine gewisse Zeit im Unternehmen mitzuarbeiten. Das Unternehmen gut zu kennen, ist eine sehr wichtige Voraussetzung für die eigene Entscheidung und minimiert das Risiko.