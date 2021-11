Die Möglichkeiten zur Entscheidung beschreiben

Den Entscheidungsspielraum für Entscheidungen aufspannen

Am Beispiel „Beschaffung einer Maschine“ bedeutet das: Sie geben den Anbietern vor, was Ihnen wichtig ist – Bedarfe und Ergebnisse, die Sie erreichen wollen. Die potenziellen Lieferanten müssen Ihnen dann die passenden Angebote unterbreiten.

Wichtig ist: Als Entscheider müssen Sie sich also möglichst viel Gestaltungs- oder Entscheidungsspielraum bewahren. Und die Wahlmöglichkeiten nicht durch externe Ereignisse immer mehr begrenzen lassen. Denn dann können Sie die Alternativen so ausarbeiten und Lösungen finden, die zu guten Ergebnissen führen. So ist es möglich, dass alle Alternativen gut sind; das erleichtert die Entscheidung, weil Sie wissen, dass das Risiko einer Fehlentscheidung gering ist.

Es kann allerdings vorkommen, dass sich eine sehr gute Alternative quasi aufdrängt. Alles spricht für sie. Sie müssen sich nur dafür entscheiden. Dann ergibt es wenig Sinn, abzuwarten und noch mehr Alternativen zu entwickeln, die alle nur schlechter sein können, nur um auswählen zu können.

Wenn möglichst viele Alternativen zu einer wahrscheinlich besseren Entscheidung führen, dann brauchen Sie einen großen Entscheidungsspielraum. Den spannen Sie dadurch auf, dass Sie auf der Grundlage der

Ziele und Erwartungen,

Ergebnisse (gewünscht, unerwünscht, neutral),

Bewertungskriterien

sichtbar machen, welche Spielräume Sie haben oder sich selbst einräumen. Wenn beispielsweise die Kosten für die Maschine ein Kriterium sind, dann können Sie durch eine Budgetvorgabe den Spielraum bezüglich dieses Kriteriums aufspannen. Weitere Möglichkeiten, den Gestaltungsspielraum zu erweitern sind: Einschränkungen hinterfragen, aus Erfahrungen lernen, andere Kollegen dazu befragen oder dem Unterbewusstsein Zeit lassen.

Am Ende können die Alternativen genau so formuliert und beschrieben werden, dass sie möglichst gut zu den gewünschten Ergebnissen und Bewertungskriterien passen. Diese helfen also bei der Entwicklung von besseren Lösungen. Hinterfragen Sie deshalb immer wieder Ihre Alternativen und die möglichen Lösungen mit: