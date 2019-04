Die passende Fortbildung und Weiterbildung wählen

Zwischen verschiedenen Lernformaten wählen

Bei der Wahl des passenden Lernformats hilft es, zwischen den Vor- und Nachteilen des entsprechenden Bildungsformats abzuwägen.

Externes/offenes Seminar

Externe oder offene Seminare sind zum Beispiel Kurzseminare, Eintagesseminare oder mehrtägige Seminare. Konzeption, Organisation und Durchführung liegen in der Verantwortung des Bildungsanbieters.

Vorteile:

Austausch mit Teilnehmern aus anderen Unternehmen oder anderen Bereichen

Impulse für neue Ideen

Einsatz unterschiedlicher Lehrmethoden und Lernmedien

Nachteile:

Keine individuell zugeschnittenen Inhalte

Kein dauerhafter Lernerfolg

Zeitintensiv, da An- und Abreise nötig

Inhouse-Seminar

Inhouse-Seminare sind zum Beispiel unternehmensinterne Seminare mit internen oder externen Trainern. Ziele, Inhalte und Organisation liegen in der Verantwortung des Unternehmens.

Vorteile:

Ziel, Inhalt und Umfang des Seminars sind individuell angepasst an Zielgruppe, am betriebsspezifischen Bedarf oder an eine firmenspezifische Lösung

Einsatz unterschiedlicher Lehrmethoden und Lernmedien

Nachteile:

Kein Austausch mit Teilnehmern aus anderen Unternehmen

Bildungsbedarf muss bei einer Mindestzahl an Mitarbeitern bestehen, damit sich ein Seminar lohnt

E-Learning

Online-Seminar, Webinar und Telefoncoaching sind Beispiele für das Lernformat E-Learning. Die Präsentation der Inhalte, die Organisation und Durchführung erfolgt durch elektronische oder digitale Medien.

Vorteile:

Je nach Plattform: Einsatz unterschiedlicher Lehrmethoden und interaktiver Lehrmedien

Im Vergleich kostengünstig

Ortsunabhängiges Lernen

Individuelle Zeiteinteilung

Asynchrone Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern

Lerntempo kann selbst bestimmt werden

Je nach Plattform: Individuelle Betreuung möglich

Nachteile:

Meist nur visuelles Lernen möglich (Bild, Video, Ton, Animation, Text)

Technische Hürden und Hemmungen

Erfordert Selbstdisziplin und Selbstlernkompetenz

Relativ wenig Interaktion mit anderen Teilnehmern

Einzelne Teilnehmer können sich unbemerkt aus der Lerngruppe zurückziehen

Inhalte sind standardisiert, keine individuell zugeschnittenen Inhalte

Training on the Job-Maßnahmen

Training on the Job-Maßnahmen sind zum Beispiel Job Enlargement, Job Enrichment, Job Rotation, kollegiales Coaching oder Mentoring-Maßnahmen. Das Lernen findet direkt am Arbeitsplatz anhand betrieblicher Aufgaben statt.

Vorteile:

Unmittelbarer Lerntransfer in die praktische Arbeit

Hoher Lernerfolg durch Learning-by-Doing

An Aufgabe und Position angepasstes, praxisnahes Lernen

Nachteile:

Neue und anspruchsvolle Aufgaben können leicht überfordern

Gefahr der Betriebsblindheit

Kaum Einsatz unterschiedlicher Lehrmethoden und Lehrmedien, da das Lernen durch übliche Arbeitsmittel erfolgt

Informationsveranstaltung

Fachvorträge, Fachtagungen, Kongresse, Workshops und Fachmessen sind Beispiele für Informationsveranstaltungen innerhalb oder außerhalb des Unternehmens. Konzeption, Organisation und Durchführung einer Informationsveranstaltung liegen in der Verantwortung eines Unternehmens, einer Organisation oder einer Forschungseinrichtung.

Vorteile:

Austausch mit Teilnehmern aus Praxis und Forschung

Impulse für neue Ideen

Meist große Auswahl an Inhalten

Wenig zeitintensiv

Nachteile: