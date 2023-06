Die X-Matrix für Hoshin Kanri – Aufbau und Funktion

Elemente und Zusammenhänge der X-Matrix im Einzelnen

Die grundlegende Vision des Unternehmens wird in der X-Matrix in der Mitte angeordnet. Die weiteren Elemente der X-Matrix sind wie in einem Kreis drumherum angeordnet. Dabei gibt es unterschiedliche Sektoren. Jeder Sektor befasst sich mit einer W-Frage.

Sektor unten: Was soll erreicht werden? Welche Jahresziele verfolgen wir?

Sektor links: Wie weit sollen diese Jahresziele erreicht werden? Woran erkennen wir am Ende des Jahres, dass wir die Ziele erreicht haben? Was sind die Plan- oder Sollvorgaben?

Sektor oben: Wie sollen die Jahresziele erreicht werden? Welche Maßnahmen, Projekte, Aktivitäten, Prozessverbesserungen und Taktiken sind geplant, um das jeweilige Jahresziel zu erreichen?

Sektor rechts: Wie viel haben wir bereits erreicht? Welche Kennzahl und welches Ergebnis drücken aus, dass die Maßnahme erfolgreich war?

In den vier Ecken wird dann durch Symbole dargestellt, wie die einzelnen Elemente der Sektoren verknüpft sind, wie stark sie zusammenhängen. Die „Ecken“ der X-Matrix zeigen dementsprechend folgende Zusammenhänge:

links unten: Welche Jahresziele tragen besonders dazu bei, dass das jeweilige Durchbruchziel erreicht wird?

links oben: Welche Maßnahmen, Projekte, Aktivitäten, Prozessverbesserungen und Taktiken sind geplant? Auf welche Durchbruchziele sind diese ausgerichtet?

rechts oben: Welche Kennzahl und welches Ergebnis drücken aus, dass die Maßnahme erfolgreich war?

rechts unten: Welches Jahresziel profitiert von den Ergebnissen, die bereits erreicht wurden?

Wie die Abbildung (oben) zeigt, kann neben dem rechten Sektor noch dargestellt sein: Wer kümmert sich um die jeweiligen Maßnahmen? Das sind die Teams oder Fachbereiche, die mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen betraut und die außerdem betroffen sind. Auch dieser Zusammenhang kann über die Beziehungsmatrix rechts oben sichtbar gemacht werden.