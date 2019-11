Durchführung der Messe und Messeablauf

Die Drei-Minuten-Erklärung

Messebesucher haben es oft eilig und möchten im ersten Kontakt mit Ihnen in möglichst kurzer Zeit feststellen, wo sie als Interessent und potenzieller Kunde Ihr Unternehmen einordnen können. Dabei interessieren den Standbesucher keine Details über Ihre Produkte und Dienstleistungen, sondern er möchte zunächst nur einen allgemeinen und doch aussagefähigen Überblick über Ihr Unternehmen und Ihre Leistungen und Angebote gewinnen. Daraus können sich für den Standbesucher Ansatzpunkte für gezielte Fragen an Sie ergeben oder er stellt fest, dass Ihre Leistungen nicht zu seinen Bedürfnissen passen.

Daher ist es hilfreich, eine sogenannte Drei-Minuten-Erklärung einzuüben und zu nutzen. In der Regel kennt ein Mitarbeiter sein Unternehmen aus der Innensicht; er hat ein umfassendes, ausführliches und detailreiches Wissen über das eigene Unternehmen. Wenn Sie unvorbereitet gebeten werden, einem Außenstehenden einen kurzen und allgemeinen Überblick über Ihr Unternehmen und die Ziele Ihrer Messebeteiligung zu geben, kann das schwierig sein. Um sich also nicht in Einzelheiten zu verlieren, ist es wichtig, eine solche Erklärung vorher zu entwerfen und mit den Kollegen einzuüben. Das ist nicht leicht. Sie werden jedoch mit jedem Tag besser werden.

Übrigens: Standbesuche von Journalisten von Presse, Rundfunk oder Fernsehen sind gewöhnlich unangemeldet. Journalisten benötigen erst recht knappe und aussagefähige Formulierungen. Einige markante Kernsätze aus Ihrer Drei-Minuten-Erklärung sind möglicherweise sogar eine Nachricht wert.