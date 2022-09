Eigene Werte und Lebensmotive ergründen

Unsere persönlichen Werte und unsere Haltung prägen auch, wie wir uns verhalten und wie wir mit anderen Menschen in unserem beruflichen und privaten Umfeld umgehen. Gleichzeitig leiten wir daraus ab, was wir von anderen in Bezug auf uns selbst erwarten. Was den Umgang zwischen Menschen, Kolleginnen und Kollegen, außerdem prägt, lesen Sie im folgenden Abschnitt des Handbuch-Kapitels.