Einkaufscontrolling betreiben

Beispiele für Kennzahlen für das Einkaufscontrolling

Da jedes Unternehmen andere Ziele im Einkauf verfolgt, lassen sich keine allgemeingültigen Kennzahlen festlegen. Gleichwohl gibt es einige Einkaufskennzahlen, die oft genutzt werden im Zusammenhang mit häufigen Einkaufszielen und Einkaufsstrategien.

Einige dieser Kennzahlen für das Einkaufscontrolling werden im Folgenden in Bezug auf mögliche Einkaufsziele vorgestellt. Im Praxisteil dieses Abschnitts finden Sie dazu Vorlagen für die Berechnung und Darstellung der Kennzahl.

Lieferantenleistung verbessern

Einige Einkaufsziele sind darauf ausgerichtet, dass die Leistung der Lieferanten verbessert werden soll. Das betrifft die Qualität der gelieferten Produkte, die Mengen- und Termintreue oder die Flexibilität der Lieferanten. Mögliche Kennzahlen dafür sind:

Reklamationsquote: zeigt, wie hoch der Anteil der reklamierten Lieferungen an allen Lieferungen eines Lieferanten ist

Reklamationskosten: gibt die Höhe der Kosten an, die durch Prüfung, Rücksendung, Nachbearbeitung, Rückabwicklung etc. entstehen

Mengentreue der Lieferanten: zeigt, ob Lieferanten genau die Menge an Produkten liefern, die bestellt wurde

Termintreue der Lieferanten: zeigt, ob Lieferanten die Produkte zu dem Zeitpunkt liefern, der vereinbart wurde

Reaktionsschnelligkeit der Lieferanten: zeigt, wie lange Lieferanten brauchen, um nach einer Anfrage Ihres Unternehmens ein Angebot zu erstellen und nach der Bestellung die Lieferung mit Terminzusage zu bestätigen

zertifizierte oder auditierte Lieferanten: gibt die Zahl der vom Unternehmen oder Dritten geprüften Lieferanten im Verhältnis zur Zahl aller Lieferanten an

Lieferanten-Scorewert: bewertet in einer Punktzahl oder Note die Gesamtleistung eines Lieferanten

Einkaufsprozesse optimieren

Wenn ein Unternehmen Kosten senken will (Unternehmensziel), dann kann gerade auch der Einkauf einen Beitrag dazu leisten. Zum einen kann er die internen Prozesse vereinfachen oder er kann die Preise für Lieferantenleistungen, also die Einkaufspreise, reduzieren. Folgende Kennzahlen können sichtbar machen, wie gut die internen Prozesse sind und wo sie gegebenenfalls verbessert werden können:

Bezugskostenquote: zeigt das Verhältnis von internen Einkaufskosten (Prozesskosten) zum Einkaufsvolumen, das der Einkauf bewältigt

Einkaufsvolumen je Einkäufer: zeigt, wie viel Personalaufwand notwendig ist, um ein gegebenes Einkaufsvolumen zu bewältigen

Bestellkosten für Lieferanten: gibt die internen Kosten an, die mit einer Bestellung bei einem Lieferanten verbunden sind

Einsparquote Einkauf: zeigt, welche Auswirkungen auf die Kosten Verbesserungen im Fachbereich Einkauf haben

Einkaufspreise senken

Wenn es darum geht, die Einkaufspreise oder Beschaffungskosten bei einzelnen Lieferanten zu senken, dann muss der Einkauf günstigere Lieferanten suchen oder die Verträge mit bestehenden Lieferanten neu und besser verhandeln. Wie gut dies gelingt, zeigen die folgenden Kennzahlen:

Einkaufsvolumen: gibt an, in welchem Umfang wertmäßig bei einem einzelnen Lieferanten sowie in der Summe über alle Lieferanten eingekauft wurde

Preisveränderungsrate: zeigt, in welchem Maße (Prozentwert) sich die Einkaufspreise insgesamt oder für einzelne Lieferanten, für Lieferleistungen oder Warengruppen im Zeitverlauf ändern

Summe Lieferanten-Skonto: zeigt, welches Skonto und welche Zahlungsziele mit Lieferanten ausgehandelt wurden

Summe Lieferanten-Rabatt: zeigt, welche Rabatte mit Lieferanten ausgehandelt wurden

Budgettreue im Einkauf: zeigt, inwiefern das geplante Einkaufsvolumen (Einkaufsbudget) mit der Summe aller Einkäufe übereinstimmt – oder ob es beispielsweise ungeplante Preiserhöhungen durch Lieferanten gab

Komplexität im Einkauf verringern

Der Aufwand, den der Einkauf betreiben muss, hängt von mehreren Faktoren ab. Maßgeblich sind:

Art der eingekauften Leistungen

Anzahl der unterschiedlichen Lieferleistungen (Teilevielfalt)

Anzahl der unterschiedlichen Lieferanten

Anzahl der Verträge, die mit Lieferanten verhandelt werden müssen

Anzahl der Bestellungen und Lieferungen, die pro Jahr abgewickelt werden

Je höher die Anzahl oder Vielfalt dieser Faktoren ist, desto komplexer ist der Einkauf und desto höher sind die Prozesskosten. Deshalb wird im Einkauf versucht, diese Komplexität zu verringern – vor allem dadurch, dass die Vielfalt bei den einzelnen Einflussfaktoren reduziert wird.

Beispielsweise wird mit der Produktentwicklung die Teilevielfalt reduziert, die Zahl der Lieferanten wird reduziert (Single oder Dual Sourcing) oder es werden Rahmenverträge vereinbart, sodass die Zahl unterschiedlicher Verträge mit Lieferanten sinkt.

Inwieweit ein Unternehmen das Ziel der Komplexitätsreduktion erreicht, lässt sich dann an Kennzahlen erkennen wie:

Standardisierungsgrad als Anteil der Standard-Kaufteile an allen Einkaufteilen

Anzahl Lieferanten insgesamt

Anzahl aktive Lieferanten im Verhältnis zum gesamten Einkaufsvolumen

Lieferleistungen, für die es einen Standard-Lieferanten gibt, im Verhältnis zu allen Lieferleistungen

Einkaufsvolumen durch langfristige Verträge (Rahmenverträge)

Abrufquote aus Rahmenverträgen

Rechnungssumme für Lieferanten

Anzahl von Rechnungen und Anzahl der Bestellpositionen pro Rechnung

Wenn die Komplexität im Einkauf verringert wird, kann dies zu einer erheblichen Vereinfachung von Prozessen beitragen. Darüber hinaus gibt es weitere Stellhebel, um interne Kosten für den Einkauf zu senken oder günstigere Einkaufspreise mit Lieferanten zu verhandeln.

Maverick Buying vermeiden

Was oft zu hohen internen Einkaufskosten führt, ist das sogenannte Maverick Buying. Damit sind „wilde Einkäufe“ in den einzelnen Fachbereichen des Unternehmens gemeint, die nicht über den zentralen Einkauf abgewickelt werden, sondern direkt in den Fachabteilungen durchgeführt werden.

So werden die günstigen Bedingungen aus Rahmenverträgen nicht genutzt, oft entsteht Doppelaufwand. Um diese Form des Einkaufs zu reduzieren, können Sie deren Anteil am Gesamteinkauf messen:

Maverick Buying-Faktor: gibt die Summe aller Einkäufe, die in den Fachbereichen des Unternehmens durchgeführt werden, im Verhältnis zur Summe aller Einkäufe im Unternehmen an

Aufgaben im Einkauf bündeln

Eine weitere Verbesserung im Einkauf ergibt sich dadurch, dass die vielen Lieferleistungen und Einkaufsteile in Warengruppen zusammengefasst und einem internen Lead Buyer oder Category Manager zugeordnet werden. (Das ist vergleichbar mit dem Konzept Key-Account-Management im Vertrieb.)

Dadurch entstehen Expertisen zu den Lieferanforderungen, zum Beschaffungsmarkt, zu den Lieferanten und zu den Verhandlungsspielräumen. Diese Einkaufsstrategie lässt sich in der Kennzahl ausdrücken:

Lead-Buyer-Anteil: gibt den Anteil der Einkäufe an, die über eine verantwortliche Person für die Warengruppe abgewickelt werden, an allen Einkäufen

Global Sourcing ausweiten

Einkaufspreise lassen sich auch dadurch reduzieren, dass neue, günstigere Lieferanten gefunden werden. Oft findet man solche Lieferanten im Ausland (Global Sourcing). In welchem Umfang ein Unternehmen dieses Potenzial nutzt, lässt sich durch folgende Kennzahlen sichtbar machen:

Fremdwährungsquote: zeigt, welcher Anteil des Einkaufsvolumens in Fremdwährungen abgewickelt werden

Einkaufsvolumen in Fremdwährung: gibt an, wie hoch das Einkaufsvolumen bei einzelnen Lieferanten ist, mit denen in einer fremden Währung abgerechnet wird

Einsparquote bei Einkaufspreisen

erzielte Preissenkungen durch Lieferantenwechsel

Allerdings birgt das Global Sourcing auch Risiken. Währungskurse können schwanken, Zollbestimmungen können sich ändern, Lieferketten und Logistik können unterbrochen werden. Die Kennzahl Fremdwährungsquote kann ein Indikator dafür sein, wie hoch dieses Risiko ist.