Einsatz von Projektressourcen im MPM-Prozess steuern

Engpassressourcen planen und Startzeitpunkt festlegen

Besonders heikel ist die projektübergreifende Planung der Ressourcen. Denn in der Praxis zeigt sich oft, dass mehrere Projekte auf wichtige Schlüsselressourcen gleichzeitig zugreifen wollen. Das führt zur Überlastung der betroffenen Ressourcen und zu Verspätungen bei der Projektbearbeitung. Die Folgen können für das Unternehmen schwerwiegend sein.

Welche Ressourcen im Projekt sind kritisch?

Wichtige Schlüsselressourcen können sein:

Experten oder Abteilungen in- und außerhalb des Unternehmens, die spezielle Projektaufgaben bearbeiten

Labor oder andere technische Einrichtungen

Personen aus der Geschäftsleitung, die Entscheidungen bei Meilensteinen treffen müssen

Wie wird der Ressourcenbedarf erkennbar?

Die Projektanträge und Projektpläne müssen zeigen, welche Ressourcen wann und in welchem Umfang in den jeweiligen Projekten benötigt werden. Daraus erstellt das Multiprojektmanagement einen integrierten Kapazitätsplan. Er zeigt für die in den Projekten benötigten Ressourcen den Bedarf als Säulendiagramm.

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel dafür, wie dieser Kapazitätsplan für eine Ressource aussehen kann. Er macht ihre Belastung der Ressourcen sichtbar.