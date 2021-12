Excel-Vorlagen für ein Kennzahlen-Dashboard und Cockpit

Daten eingeben und Wert der Kennzahl berechnen

Grundlage für jede Kennzahl sind Daten, die Sie messen, erheben oder berechnen. Welche Daten Sie messen sollten, ergibt sich aus dem Sachverhalt, den die Kennzahl darstellen soll. Wenn Sie zum Beispiel die Durchlaufzeit als Kennzahl darstellen wollen, müssen Sie festlegen und messen:

Einheit, deren Durchlaufzeit Sie erheben (zum Beispiel ein Produkt)

Startzeitpunkt als das Ereignis, mit dessen Eintreten die Zeitmessung beginnt

Endzeitpunkt als das Ereignis, mit dessen Eintreten die Zeitmessung endet

Einheit, in der gemessen wird (zum Beispiel Minuten)

Oft ist es nicht aussagekräftig, wenn Sie einen einzelnen Messewert als Kennzahl darstellen; zum Beispiel die Durchlaufzeit für jedes einzelne Produkt. Für die Bewertung ist es hilfreicher, wenn die einzelnen Messewerte aggregiert werden; zum Beispiel als Durchschnittswert (Mittelwert) der Durchlaufzeiten für alle Produkte, die an einem Tag oder in einer Woche hergestellt werden. Oder als Summe aller hergestellten Produkte in einer Woche.

Welche Daten Sie messen, erheben oder berechnen und welche Zeiträume Sie dabei betrachten, legen Sie für Ihre Kennzahlen jeweils individuell fest. Diese Werte können Sie in einer eigenen Excel-Tabelle erfassen.

Mit den folgenden Diagrammen in den Excel-Vorlagen ist vorausgesetzt, dass der Wert der Kennzahl, die abgebildet werden soll, bereits vorliegt; eben in Ihrer Excel-Tabelle. Diesen Wert tragen Sie an der dafür vorgesehenen Stelle ein oder hinterlegen einen entsprechenden Verweis (siehe Abbildung 9).