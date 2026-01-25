Formel oder Power Query? Den richtigen Ansatz zur Datenbereinigung wählen

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Schritt ist, nicht nach einer Lösung, sondern nach einer Einordnung zu fragen. Ein möglicher Prompt dazu wäre:

„Ich habe eine typische Datenbereinigungsaufgabe in Excel. Bitte vergleiche eine Formel-Lösung mit einer Power-Query-Lösung und erkläre mir,

– wann welcher Ansatz sinnvoll ist

– welche Vor- und Nachteile bestehen

– und welche Risiken ich beachten sollte.“

Dieser Prompt verschiebt den Fokus weg von „Wie mache ich es?“ hin zu „Welcher Ansatz passt zu meinem Szenario?“.