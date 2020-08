Fragen angemessen formulieren

Vier Ebenen der Kommunikation gelten auch beim Fragen

Um zu verstehen, was bei einer gelingenden oder misslingenden Kommunikation mit Fragen passiert, hat der Psychologe Friedemann Schulz von Thun ein Kommunikationsmodell entwickelt, das genau dies zeigen soll. Er unterscheidet vier Ebenen der Kommunikation oder Aspekte, die beim Kommunizieren und beim Fragenstellen immer gleichzeitig wirksam sind:

Sachinformation

Worüber informiere ich? Wozu stelle ich diese Frage?

Selbstkundgabe

Was gebe ich von mir zu erkennen, wenn ich diese Frage in dieser Form stelle?

Beziehungshinweis

Was halte ich von dir? Wie stehe ich zu dir als Person, die diese Frage beantworten soll?

Appell

Was möchte ich mit der Frage erreichen? Was sollst du aufgrund dieser Frage und ihrer speziellen Formulierung jetzt antworten oder jetzt oder in Zukunft tun?

Je nachdem welchen dieser vier Aspekte der Gesprächsempfänger besonders „heraushört“, unterscheidet sich seine Reaktion als Empfänger der Frage. Das beeinflusst den Verlauf eines Gespräches und seine Antwort. Oft ist dem Empfänger nicht bewusst, um welchen Aspekt es dem Fragenden vor allem geht. Dies kann dazu führen, dass die eigentliche Botschaft nicht „herausgehört“ wird.