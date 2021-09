Fragen, Zuhören, Klären, Festhalten zur Gesprächsführung im Meeting

Tipp: So bekommen Sie Ergebnisse im Meeting

Falls unklar ist, was das Gespräch und die Diskussion, die gerade in Ihrem Meeting geführt wurden, gebracht haben – dann stellen Sie vor Abschluss immer die Frage:

„Was können wir aus den gerade gehörten Beitragen oder aus der Diskussion konkret nun mitnehmen?“

Stellen Sie sich selbst die Frage und halten Sie Ihre Einsichten schriftlich fest. Oder stellen Sie diese Frage in die Runde und bitten Sie den Moderator und alle Anwesenden, das schriftlich in Stichworten am Flipchart aufzuschreiben oder für das Protokoll zu vermerken.