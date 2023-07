Hinweis

Meldung intern oder extern?

Arbeitnehmer, die einen Rechtsverstoß melden wollen, haben die Wahl, ob sie sich an eine betriebsinterne oder an eine externe Meldestelle (beim Land oder Bund) wenden.

Sie sollten allerdings in den Fällen, in denen intern wirksam gegen den Verstoß vorgegangen werden kann, die Meldung an eine interne Meldestelle bevorzugen. So lautet die gesetzliche Vorgabe.

Wenn einem intern gemeldeten Verstoß nicht abgeholfen wurde, darf sich der Hinweisgeber an eine externe Meldestelle wenden.