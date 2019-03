Hoshin-Kanri-Werkzeuge für die Strategieumsetzung

Mit dem Lean A3-Report die Strategieumsetzung vorantreiben

Der Lean A3-Report ist eine Methode aus dem Qualitätsmanagement, um Probleme oder Fehler in einem Prozess oder bei einem Produkt zu dokumentieren, zu analysieren und zu lösen oder zu beseitigen. Dabei sollen die dafür wichtigen Informationen auf einer Seite im DIN A3-Format dargestellt sein. Diese Übersicht ist nicht nur für Probleme im Qualitätsmanagement hilfreich, sondern auch für die Planumsetzung nach Hoshin Kanri.

Dort werden dann in einem A3-Report dargestellt:

Jahresziele

Jahresziele, wie sie bei der kaskadierenden Zielplanung und mit der X-Matrix nach Hoshin Kanri festgelegt wurden: Worum geht es? Was soll gelöst, verbessert, behoben, optimiert werden?

Ist-Zustand

Was kennzeichnet den Ist-Zustand? Was haben Sie festgestellt? Was lässt sich erkennen?

Rahmenbedingungen

Was passiert im Umfeld? Welche Rahmenbedingungen müssen beachtet werden? Welche Anforderungen gibt es?

Plan- oder Soll-Zustand

Was ist in der übergeordneten Jahresplanung vorgesehen? Was soll das Team deshalb in Zukunft anders machen? Was kennzeichnet mögliche Lösungen? Welche Situation soll in Zukunft erreicht werden?

Maßnahmenplan

Was muss im Einzelnen getan und umgesetzt werden, damit der Plan-Zustand erreicht wird? Was sind die notwendigen Maßnahmen? Wer ist dafür verantwortlich? Wo werden die Maßnahmen umgesetzt? Wann soll der Plan-Zustand erreicht sein? Welcher Aufwand und welche Kosten sind damit verbunden?

Key Performance Indicators

Welche Kennzahlen zeigen an, ob und wie gut der Plan-Zustand und die Soll-Vorgaben erreicht werden? Welche Kennzahlen werden als Key Performance Indicators dafür gemessen? Was ist der Soll-Wert dieser Kennzahl?

Plan-Ist-Abweichungen

Welche Abweichungen zwischen Soll-Wert der Kennzahl für die Zielerreichung und Ist-Wert lässt sich erkennen? Wie hoch ist die Abweichung? Inwiefern ist diese Abweichung kritisch? Was sagt das über den Status und den Fortschritt der Verbesserung?

Prüf- und Freigabe-Vermerke

Angaben der verantwortlichen Personen sowie der Fachbereiche, mit denen die Maßnahmen abgestimmt wurden oder die mitwirken sollen.