In Power Pivot mit Measures (Kennzahlen) arbeiten

Warum sind Measures speichereffizienter?

Ein wichtiger Vorteil von Measures ist, dass sie deutlich weniger Speicherplatz benötigen als berechnete Spalten.

Berechnete Spalten werden zeilenweise berechnet. Das Ergebnis jeder einzelnen Zeile wird physisch im Datenmodell gespeichert.

Beispiel: Hat Ihre Tabelle 1 Million Zeilen und Sie fügen eine berechnete Spalte hinzu, entstehen sofort 1 Million zusätzliche Werte, die dauerhaft im Speicher abgelegt werden.

Die Folgen sind: größere Dateien, höherer Speicherbedarf, längere Ladezeiten.

Measures hingegen werden nicht gespeichert, sondern dynamisch berechnet, wenn sie in einer Pivot-Tabelle oder einem Diagramm benötigt werden. Sie existieren quasi nur als Formeldefinition, nicht als vorgefertigte Werte.

Das spart Speicherplatz und macht das Modell deutlich schlanker und schneller.

Kurz gesagt: Eine berechnete Spalte „kostet“ Speicherplatz für jede einzelne Zeile, ein Measure „kostet“ nur dann Rechenleistung, wenn es in einer Analyse tatsächlich genutzt wird.