Information für die Stellenbeschreibung erfassen

Informationsbeschaffung für Stellenbeschreibungen

Planen Sie die Informationsrecherche:

Welche Inhalte und Informationen brauchen Sie für Ihre Stellenbeschreibung?

Woher erhalten Sie die relevanten Informationen?

Wie erhalten Sie die relevanten Informationen?

Mithilfe der folgenden Vorlage können Sie Ziel und Zweck der Stellenbeschreibung ermitteln und festhalten. Damit legen Sie fest, welche Inhalte und Informationen Sie benötigen. In der Vorlage finden Sie zahlreiche Beispiele, wo Sie für Ihre Informationen recherchieren können und wie Sie dabei vorgehen. Sie halten in der Vorlage fest, was Sie im Einzelnen tun wollen, um die Informationen beschaffen. So gehen Sie zielgerichtet vor.