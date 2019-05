Kennzahlen für Investoren und für das Reporting

Economic Value Added (EVA) berechnen

Die Kennzahl Economic Value Added (EVA) zeigt auf, ob das Unternehmen durch seine Aktivitäten einen operativen Gewinn erwirtschaftet, der die Kosten für das investierte Kapital übersteigt. Der Gewinn des Unternehmens muss größer sein, als eine interne Verzinsung, die sich aus den Kapitalkosten am Kapitalmarkt ableitet. Dabei werden marktübliche Zinsen für Kapital sowie Risikozuschläge für dieses Unternehmen einbezogen. Maßgeblich sind also die Kapitalkosten, die über den Wert der Weighted Average Cost of Capital (WAAC) ermittelt werden.