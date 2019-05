Kommunikationsmodelle in der Führung anwenden

Mit dem Sender-Empfänger-Modell gescheiterte Kommunikation verstehen

Das Sender-Empfänger-Modell macht deutlich, woran Kommunikation häufig scheitert und warum eine klare Kommunikation so wichtig ist. Wer kommuniziert, überträgt Nachrichten, Mitteilungen oder Äußerungen. Der Sender kodiert seine Nachricht und übermittelt sie über ein Medium an den Empfänger. Kommunikationsmedien sind zum Beispiel die gesprochene Sprache oder nonverbale Signale. Der Empfänger muss den Code, zum Beispiel eine Fachsprache kennen, um die Mitteilung verstehen zu können. Denn er decodiert die Nachricht. Durch die Rückmeldung kann der Empfänger prüfen, ob er die Mitteilung richtig verstanden hat, und der Sender stellt fest, ob seine Äußerung richtig verstanden wurde.

Diese Darstellung der Kommunikation ist ein einfaches Kommunikationsmodell. In der Realität können Störungen oder die Verwendung eines ungleichen Codes bewirken, dass die Nachricht beim Empfänger anders als beabsichtigt, also fehlerhaft, ankommt. Kommunikationsprobleme treten auf, weil alle Menschen einen unterschiedlichen Wissensvorrat besitzen und Kommunikation immer auch vom situativen Kontext abhängt. Kommunikationsfehler entstehen dann durch Hintergrundgeräusche, sprachliche Uneindeutigkeit oder die falsche Codierung einer Botschaft. Als Führungskraft sollten Sie Ihre Botschaften gut überlegt senden und sich mit Ihrem Adressatenkreis auseinandersetzen. So können Ihre Zuhörer die Nachricht richtig entschlüsseln. Abbildung 3 stellt das Sender-Empfänger-Modell grafisch dar.