Konflikte in interkulturellen Teams bewältigen

Konfliktfelder bei interkulturellen Teamarbeit

In interkulturellen Teams kommen verstärkt Beziehungskonflikte und Konflikte auf der emotionalen oder psychosozialen Ebene vor. Sie werden vor allem zu Beginn der Teamarbeit ausgefochten. Dann, wenn es um Methoden und Instrumente oder den Zweck der Zusammenarbeit geht und sich die Teamstrukturen allmählich festigen.

Auch Zielkonflikte und Beurteilungskonflikte finden vermehrt zu Beginn der Zusammenarbeit statt. Dann, wenn die Projektorganisation ein Thema ist. Die Beantwortung der Fragen, wie viel Zeit aufgewendet wird, wie die Kosten verteilt und welche Ziele verfolgt werden, wird durch subjektive Bewertungen der vorhandenen Informationen beeinflusst.

Verteilungskonflikte treten bei der Durchführung eines Projekts auf. Dann, wenn die Teammitglieder ihre eigenen sowie die vorgegebenen Ziele verfolgen und dabei die gleichen Ressourcen nutzen müssen. Dabei kommen ihre jeweiligen kulturellen Werte zum Vorschein, wenn es um die Verfahren geht, wie knappe Ressourcen vergeben werden. Die einen erwarten eine Vorgabe der Führungskraft (hohe Bedeutung von Macht); die anderen wollen das in der Gruppe diskutieren.

Zudem können die Mitglieder eines interkulturellen Teams in Konflikt mit sich selbst geraten. Dann, wenn sie den eigenen kulturellen Hintergrund und dessen Werte mit den Werten ihres Teams oder des Landes vergleichen, in dem sie arbeiten und dessen Werte sie durchaus respektieren. Oft passen diese Werte nicht zusammen und man weiß nicht, welchen Werten man nun in einer bestimmten Situation folgen soll.

Schließlich können sich Gruppenkonflikte in einem Team ergeben. Dann, wenn es mehrere Mitglieder mit gleichem kulturellem Hintergrund gibt und diese sich deshalb verbünden.