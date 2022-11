KPI-Dashboard mit Excel erstellen

KPI-Werte messen und erfassen

Für die Auswertung und Analyse Ihrer Key Performance Indicators müssen Sie diese regelmäßig messen und erfassen. Einen Messwert tragen Sie als Istwert (Spalte E) in das Tabellenblatt DATENEINGABE ein. Sie erfassen dabei:

Datum der Messung

Name der Kennzahl

Istwert

Zielwert

Mit dem Zielwert geben Sie vor, welcher Wert für die entsprechende Kennzahl gewünscht oder vorgegeben ist. Das kann eine Sollvorgabe oder ein Planwert sein.

Wichtig ist, dass die Messwerte in der angelegten Tabelle eingetragen werden (der gebänderte Bereich). Sie ergänzen diese Tabelle, wenn Sie in der letzten Zeile mit der TAB(ulator)-Taste die Tabelle verlängern und dann weitere Werte erfassen.

Um zu erkennen, wie weit Ihre Dateneingabe und die Tabelle bereits reichen, setzen Sie den Cursor an eine beliebige Stelle in der Tabelle; zum Beispiel Zelle C2. Wählen Sie dann in der Registerkarte Tabellenentwurf in der Befehlsgruppe Eigenschaften die Funktion Tabellengröße ändern. Es wird die aktuelle Tabelle markiert und die Größe angegeben; in der Mustervorlage ist das der Bereich $A$1:$F$290. Darüber können Sie die Tabelle verlängern, indem Sie die letzte Zahl (hier 290) vergrößern.

Worauf sollten Sie beim Erfassen der KPI achten?

Nicht jede Kennzahl wird täglich gemessen und erfasst. Maßgeblich ist der Messrhythmus, den Sie bei der Definition der Kennzahl eingetragen haben. Für die spätere Visualisierung im KPI-Dashboard ist eine der beiden folgenden Vorgehensweisen empfehlenswert:

Wenn Sie die KPI täglich auswerten

Erfassen Sie dann für jeden Tag die Istwerte und die Zielwerte aller Kennzahlen. Wenn eine Kennzahl nur einmal pro Woche oder pro Monat gemessen wird, wird für den jeweiligen Tag der zuletzt gemessene Istwert (und Zielwert) eingetragen.

Wenn Sie die KPI wöchentlich oder monatlich auswerten

Legen Sie einen Tag (Datum) fest, zu dem Sie Istwerte eintragen, die nur wöchentlich oder nur monatlich gemessen werden; zum Beispiel immer der Montag einer Woche oder immer der 1. eines Monats. Für diese Tage (Datum) liegen dann Daten für das KPI-Dashboard vor. Für alle anderen Tage nicht.