Kundenanlyse durchführen und Kundenanforderungen ermitteln

Mit der Kundenkommunikation müssen die jeweiligen Anforderungen, Wünsche und Erwartungen der Kunden ermittelt werden. Das funktioniert aber selten dadurch, dass man den Kunden direkt fragt – denn die meisten Kunden können ihre Wünsche und Erwartungen gar nicht so einfach in Worten ausdrücken.

Die Kundenanforderungen, die für Dienstleistungen und Service entscheidend sind, ergeben sich erst aus der Interaktion mit dem Kunden, oft in dem Moment, in dem die Serviceleistung erbracht wird.

Kundenerwartungen und Kundennutzen während der Interaktion verstehen

Deshalb ist es wichtig, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der jeweiligen Situation erkennen, worum es dem Kunden gerade geht, was er wünscht oder akzeptiert und was sie als Servicepersonal für den Kunden leisten sollen. Sie müssen nicht nur das jeweilige Problem des Kunden lösen, sondern gleichzeitig seine Anforderungen und Erwartungen genau verstehen und festhalten.

Kundenerwartungen unterschiedlich betrachten

Oft wird bei der Kommunikation mit den Kunden und bei der Kundenanlyse deutlich, dass deren Erwartungen an das Serviceangebot und das Serviceniveau unterschiedlich sind. Was für die einen ein nützlicher Service ist, brauchen andere gar nicht. Was die einen in jedem Fall erwarten, ist für andere eine Top-Leistung.

Sie dürfen Ihre Kunden also nicht alle gleich behandeln, sondern sollten diese in Gruppen, Kundensegmente, einteilen, die Sie dann unterschiedlich und zielgruppenorientiert mit Ihren Serviceangeboten ansprechen.