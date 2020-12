Kundenportfolios entwickeln und im Portfolio-Diagramm visualisieren

Abbildung 2 zeigt zunächst, wie ein Kundenportfolio in allgemeiner Form, in Anlehnung an ein Portfolio-Diagramm nach Boston Consulting Group (BCG) aussehen kann. Anschließend ist erläutert, wie diese Methode genutzt wird, um Kunden aus unterschiedlicher Perspektive zu betrachten und in Gruppen zu unterscheiden, die in einem Portfolio-Diagramm dargestellt werden.