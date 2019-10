Lernen lernen ist eine Schlüsselqualifikation

Formales und informelles Lernen verknüpfen

Formales Lernen in Seminaren schafft die Grundlagen für neues Wissen – das gilt auch für Schlüsselqualifikationen. In EDV- oder Fremdsprachen-Kursen werden Regeln und Wissen vermittelt, das sich sonst kaum selbstständig aneignen lässt. Genauso können Präsentationsseminare oder Führungsseminare praktisches Wissen vermitteln. Nebenbei kann dort die Teamarbeit gepflegt werden, was die Kooperationsfähigkeit erweitert.

Für Schlüsselqualifikationen noch wichtiger: Das informelle Lernen im Berufsalltag und Privatleben. Alle Menschen müssen ständig aus verschiedenen Verhaltensweisen, Lebensstilen und Wertorientierungen auswählen und sie praktizieren. Es reicht nicht aus, methodische, soziale oder kommunikative Kompetenzen nur zu vermitteln – sie müssen ausprobiert und geübt und schließlich zur Routine werden. Lernprozesse am Arbeitsplatz funktionieren nur dann, wenn sie kombiniert werden: Der Erwerb und Einsatz von Schlüsselqualifikationen ist immer auch mit dem Erwerb und Einsatz von Fachwissen verknüpft.