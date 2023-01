Wozu nutzen Unternehmen die Lieferantenselbstauskunft?

Eine Lieferantenselbstauskunft dient der Vorauswahl neuer und der Bewertung vorhandener Lieferanten im Rahmen des Beschaffungswesens und des Einkaufs. Die Informationserfassung mittels Fragebogen ist Teil des Qualitätsmanagements. Sie ist Grundlage für die Bewertung der Eignung und Leistungen eines Lieferanten.

Mithilfe der Lieferantenselbstauskunft prüfen Sie:

Besteht ein Risiko durch Liquiditäts- oder Ertragsschwäche des Lieferanten?

Könnte es zu Versorgungsengpässen aufgrund zu geringer Kapazitäten beim Lieferanten kommen?

Bestehen (potenziell) Schwächen in der Qualitätssicherung?

Ist der Lieferant fähig, die erforderlichen Prozesse zur Qualitätssicherung einzuhalten?

Passt der Lieferant im Hinblick auf Art, Qualität und Umgang mit der Ware zu uns?

Verwendet wird die Lieferantenselbstauskunft außerdem, damit Lieferanten sich initiativ um eine Zusammenarbeit bemühen können. So vermeiden Unternehmen, dass sie Zeit mit der ausführlichen Prüfung von Lieferanten verschwenden, die von vornherein aufgrund von unpassenden Rahmenbedingungen oder fehlender Qualitätsstandards ohnehin nicht infrage kommen.

Ursprünglich war die Selbstauskunft für Lieferanten dazu gedacht, ein gewisses Mindestmaß an Qualität seitens potenzieller Lieferanten zu gewährleisten. Heute ist sie in vielen Unternehmen ein fester Bestandteil des Systems zur Lieferantenauswahl. Überzeugt der Lieferant durch seine Antworten in der Selbstauskunft nicht, kann zeitnah begründet abgesagt werden.