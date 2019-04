Maßnahmen zur Burnout-Prävention

Ernährung, Sport und Entspannung

Weder gesunde Ernährung noch Sport können Erschöpfungssymptome verhindern. Und schlechte Ernährung und mangelnde Bewegung verursachen keinen Burnout. Dennoch ist ein gesunder Körper ein wichtiger Baustein für Widerstandskraft, Resilienz und ein gutes Selbstwertgefühl. Diese sind nützlich, um Erschöpfung vorzubeugen. In einem gesunden Körper lebt bekanntlich ein gesunder Geist.

Ernährung

Gerade bei Stress verlieren viele Menschen die Kontrolle über das eigene Essverhalten. Sie essen häufig wahllos etwas, um schnell ein Sättigungsgefühl zu erreichen. Oder sie essen laufend über den ganzen Tag verteilt. Es geht bei einer guten Ernährung darum, Lebensmittel bewusst nach Qualität und Vielfalt auszuwählen und bewusst seine Mahlzeiten einzunehmen.

Entspannung

Der permanente Zustand der Anspannung ohne Entspannungsphasen führt zur Erschöpfung. Um dauerhaft leistungsfähig zu sein, muss der Mensch regelmäßig Pausen einlegen. In diesen Pausen ist Entspannung wichtig, um in Zeiten der Anstrengung bereit für die Anspannung zu sein. Die Erholung auf das Wochenende oder auf den Urlaub zu reduzieren, schafft keinen Ausgleich zum stressigen Alltag. Entspannung muss bewusst und regelmäßig erfolgen. Am besten täglich als Routine – das hilft dem Körper, sich auf die Entspannung einzulassen. Hier können unterschiedliche Entspannungsmethoden helfen. Die Entspannungsübung sollte gut in den Alltag integriert werden. Zum Beispiel durch:

Autogenes Training: Eine Methode, bei der der Übende den Zustand körperlicher Entspannung erreicht und sich dann mittels Autosuggestion mental ausrichtet.

Yoga: Durch Atmung und Körperübungen werden bewusst An- und Entspannung herbeigeführt. Sie sollen Körper und Geist in eine harmonische Balance bringen.

Tai Chi: Eigentlich eine chinesische Selbstverteidigungstechnik, die aus langsamen und schnellen Bewegungen besteht. Langsame Elemente wirken meditativ, schnelle können bei Stressabbau helfen.

Sport

Sport ist der körperliche Ausgleich für einen Arbeitsalltag, den viele im Sitzen verbringen. Der menschliche Körper braucht aber Bewegung. Fehlt sie, treten häufig Schmerzen im Rücken oder Nacken auf. So zählen heute Rückenbeschwerden zu einer der häufigsten Beschwerden.

Moderate und regelmäßige Anstrengung ist besser als eine extreme Trainingseinheit beispielsweise am Wochenende. Wen der einstündige Lauf durch den Park körperlich überfordert, macht Dehnungs- oder Bewegungsübungen. Sport wirkt präventiv gegen Erschöpfung, wenn er regelmäßig, in Maßen und mit Freude betrieben wird.