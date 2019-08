Meeting leiten und durchführen: Regeln und Tipps für den Moderator

Überlegen Sie: Wie sind Ihre letzten Besprechungen abgelaufen? Was lief gut? Was war schlecht? Was hat der Moderator getan oder was hätte er tun können, um Problemsituationen oder Konflikte zu bewältigen? Was hätten Sie an seiner Stelle anders gemacht?

Versetzen Sie sich in die Besprechung, die Sie als nächstes leiten:

Welche Probleme könnten auftauchen?

Welche Konflikte könnten entstehen?

Wie wollen Sie mit speziellen Problemsituationen umgehen?

Worauf müssen Sie besonders achten?

Was nehmen Sie sich vor?

Es bedarf einiger Erfahrung und Übung, um schwierige Gesprächssituationen in Meetings zu bewältigen und alles wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Üben Sie dies durch Gedankenspiele oder Rollenspiele.

Wichtig sind vor allem: Achten Sie permanent darauf, was gesagt wird und was geschieht; Sie dürfen als Moderator keine Sekunde mit Ihren Gedanken abschweifen. Seien Sie freundlich, respektvoll, aber auch bestimmt und klar mit Ihren Ansagen!

Halten Sie mit dem Ende der Besprechung die Ergebnisse fest, und nutzen Sie dafür die folgenden Vorlagen: