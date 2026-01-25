Mehrere Inhalte in einer Zelle mit ChatGPT korrekt trennen

Der passende Prompt (Beispiel)

Entscheidend ist, nicht nach einer einzelnen Funktion, sondern nach einer Trennlogik zu fragen. Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich habe in Excel Zellen, in denen mehrere fachlich unterschiedliche Informationen kombiniert sind.

Bitte entwickle eine saubere Logik, um diese Inhalte zuverlässig in separate Spalten zu trennen.

Berücksichtige typische Sonderfälle und erkläre mir das Prinzip.“

Mit diesem Prompt kümmert sich ChatGPT um die Struktur und Fachlogik und nicht um die einfache Textbearbeitung.