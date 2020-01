Merkmale und Aufgaben des Marketing-Controllings

Mit Marketing-Controlling alle Marketingaktivitäten auf Unternehmensziele ausrichten

Letztlich geht es Unternehmen meist darum, den Umsatz und den Wert des Unternehmens zu steigern. Alle Marketingaktivitäten müssen dementsprechend auf folgende übergeordneten Unternehmensziele ausgerichtet sein:

Der Absatz von Produkten und Dienstleistungen soll gesteigert werden.

Die Bekanntheit der Marke (Produkt oder Unternehmen) soll erhalten oder verbessert werden.

Die Kundenbindung und der Kundenwert sollen erhöht werden.

Der Gewinn des Unternehmens soll gesteigert werden.

Neue Produkte sollen schnell am Markt etabliert werden.

Das Unternehmen soll wachsen durch neue Märkte und neue Kunden.

Das Image des Unternehmens soll verbessert werden.

Damit diese Ziele erreicht werden, muss sich das Marketing um drei zentrale Aufgabengebiete kümmern. Alle Marketingaufgaben lassen sich zuordnen zu:

Marktforschung, Marktanalyse und Kundenanalyse

Vertriebs- und Verkaufsunterstützung durch die Stellhebel Produktgestaltung, Produktpreis, Vertriebskanal und Kommunikation (Werbung etc.).

Markenaufbau und Markenpflege

In allen drei Aufgabengebieten werden jeweils Marketingziele formuliert. Sie legen fest, was das Marketing erreichen will. Das muss auf die Unternehmensziele ausgerichtet und mit diesen abgestimmt sein. Während es beim ersten Aufgabengebiet darum geht, das Unternehmen und Produktmanagement, Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung mit Informationen zu Markt und Kunden zu versorgen, geht es bei den anderen Aufgabengebieten darum, Produkt und Dienstleistungen zu verkaufen.

Das Marketing-Controlling ist ein Teilbereich des Marketings, der zeigt, dass und wie das Marketing die Marketingziele erreicht und damit zu den Unternehmenszielen beiträgt.