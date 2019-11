Messeauftritt planen und vorbereiten

Fördermöglichkeiten für eine Messeteilnahme

An zweiter Stelle steht die Prüfung der Fördermöglichkeit. Dies muss schnell geschehen, da vom Förderantrag bis zur Bewilligung von Geldmitteln und Unterstützung einige Zeit vergehen kann. Viele Bundesländer bieten für ihre Unternehmen Fördermöglichkeiten an. Der Bund bietet gleichfalls Förderungen an. Die Messen, für die es durch die Bundesministerien für Wirtschaft und Energie (BMWi) und für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gibt, sind im Auslandsmesseprogramm der AUMA zusammengefasst und im Internet veröffentlicht.

Das BMWi unterstützt auch Start-ups bei ihrer Messebeteiligung. Die geförderten Firmen können sich auf internationalen Messen in Deutschland an Gemeinschaftsständen beteiligen. Es ist also geldwert, sich im Internet zu informieren und mit seinem Wirtschaftsverband oder seiner Kammer über Fördermöglichkeiten zu sprechen.