Mit der Business Model Canvas aus einer Geschäftsidee ein Geschäftsmodell entwickeln

Business Model Canvas in der Übersicht

Aus einer Idee ein tragfähiges, erfolgreiches und nachhaltiges Geschäft machen. Das bestehende Unternehmen auf den Prüfstand stellen. Die Erfolgsfaktoren im Wettbewerb genau kennen und nutzen. An den richtigen Parametern drehen und die Leistungen am Markt verbessern. Das eigene Geschäft immer überblicken und erfolgreich führen. Das sind wesentliche Aufgaben einer jeden Unternehmensführung. Sie betreffen aber nicht nur Geschäftsführung und Vorstände, sondern auch diejenigen, die ein Profit-Center oder eine marktorientierte Geschäftseinheit leiten und letztlich alle, die unternehmerisch mitdenken und handeln wollen.

Alexander Osterwalder und Yves Pigneur haben ein wirksames und verständliches Modell und Konzept entwickelt, das aufzeigt, welche Bausteine und Erfolgsfaktoren für jedes Geschäft entscheidend sind. Wer sie immer im Blick hat und für sie die richtigen Lösungen findet, kann die genannten Aufgaben und Herausforderungen erfolgreich bewältigen. Das Grundmodell ist die sogenannte Business Canvas. In ihrem Buch „Business Model Generation“ [2011] haben sie dieses Modell ausführlich beschrieben und erläutert. Das Buch wurde zum Bestseller.

In diesem Kapitel des Management-Handbuchs erfahren Sie, wie Sie für Ihr Unternehmen eine eigene Business Canvas erarbeiten. So sieht die Business Model Canvas in der allgemeinen Form aus: