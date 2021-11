Mit der Nutzwertanalyse die beste Lösung finden

Was ist eine Nutzwertanalyse?

Die Nutzwertanalyse ist eine Bewertungsmethode. Sie hilft, aus mehreren möglichen Lösungen die herauszufinden, die am besten ist. Dazu wird in mehreren Schritten ermittelt, was die möglichen Lösungen dazu beitragen, dass vorgegebene Ziele erreicht werden. Mithilfe der Nutzwertanalyse können Entscheidungen für oder gegen eine Lösung hergeleitet, begründet und transparent gemacht werden.

Dementsprechend ist die Nutzwertanalyse auch ein Verfahren, mit dem ein Entscheidungsgremium gemeinsam herausfindet, wofür es sich entscheiden soll. Die so getroffene Entscheidung gewinnt an Verbindlichkeit. Alle können aus guten Gründen die Entscheidung mittragen. Das trägt dazu bei, dass eine Entscheidung auch umgesetzt wird.