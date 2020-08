Mit der richtigen Fragetechnik Gespräche zum Ziel führen

Das Problem der richtigen Frage

Wer fragt, der führt. Das ist eine grundlegende Regel, die nicht nur für Führungskräfte gilt, sondern allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen hilft, ihre Gespräche mit anderen zielgerichtet zu führen. Und mit den richtigen Fragetechniken lassen sich leichter Informationen gewinnen, Beziehungen aufbauen, Interessen und Einstellungen von anderen erkunden und Handlungen aufeinander abstimmen.

Es scheint sehr einfach: Wer etwas wissen will, stellt eine Frage – und bekommt im besten Fall eine Aussage, die die Frage beantwortet. In der Praxis, also in den vielen Gesprächssituationen im Unternehmen (wie im Privatleben) zeigt sich aber, dass es sehr schwierig sein kann, eine Frage richtig zu formulieren – nämlich so, dass die befragte Person sie versteht und weiß, welche Informationen der Fragende gerne hätte.

Deshalb ist es sehr hilfreich, sich mit den Themen „Fragenstellen“ und „Fragetechnik“ zu befassen, Kommunikationsmodelle zu verstehen und sich selbst einige Fragetechniken anzueignen. „Fragen stellen können“ ist eine wesentliche Schlüsselkompetenz für alle Beschäftigte eines Unternehmens. Denn nur dann funktioniert die so wichtige Kommunikation innerhalb der Organisation.