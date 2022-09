Mit Emotionen in schwierigen Personalgesprächen richtig umgehen

Selbststeuerung in drei Schritten erreichen

Zur Selbststeuerung der eigenen Emotionen gehören die folgenden drei Schritte.

1. Situation und eigene Gefühle wahrnehmen

Was geschieht gerade? Was löst die Situation in mir aus?

Es hilft, diese Fragen für sich zu beantworten und die Erkenntnisse dazu ernst zu nehmen. Denn nun können Sie Ihre Emotionen akzeptieren und auf Distanz zu ihnen gehen, um angemessen zu reagieren.

2. Eigene Bedürfnisse und Interessen wahrnehmen

Fragen Sie sich selbst: Was beabsichtige ich mit diesem Gespräch? Was brauche ich, um das Gespräch gefasst abzuschließen?

Wenn Sie über diese Fragen nachdenken, kann das bereits einen Teil Ihrer Unsicherheit beseitigen, ohne dass Sie sich überlegt haben, wie Sie vorgehen werden.

3. Entscheidungen treffen

Schließlich bedenken Sie: Wie kann ich meine Emotionen steuern? Wie sollte ich reagieren? Was genau will ich thematisieren?

Wählen Sie schließlich aus Ihrem Repertoire an Reaktionen und Verhaltensweisen solche, die Sie als notwendig beurteilen.

Diese drei Schritte können Sie auch während eines Gesprächs durchgehen. Nehmen Sie sich dazu eine kurze Pause, zum Beispiel um sich etwas zum Trinken zu holen. Sie können Ihre Emotionen auch verbalisieren. Formulieren Sie beispielsweise:

„Um ehrlich zu sein, ärgere ich mich zunehmend über den Verlauf unseres Gesprächs. So kommen wir beide nicht weiter. Um wieder sachlicher zu werden, sollten wir unsere Unterhaltung morgen fortführen.“

„Ich habe das Gefühl, dass diese Situation Sie emotional stark belastet. Ich kann verstehen, dass Sie ... Damit Sie ..., möchte ich Ihnen gerne anbieten ...“

„Wir sind an einen Punkt gelangt, an dem ich gerne eine Pause machen würde. So kann ich die angesprochenen Aspekte überdenken. Ich halte es für sinnvoll, wenn auch Sie über das Gesagte nachdenken.“