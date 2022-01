Mit „Getting Things Done“-Methode effizienter arbeiten

Dokumentation und Checklisten für die eigene Arbeit erstellen

Dokumentieren Sie Ihre Tätigkeiten und Abläufe in einem Organisationsbuch, einer Betriebsanleitung oder in Checklisten für Ihre Stelle, etwa nach dem Muster:

Das ist die Aufgabe.

Diese Tätigkeiten führe ich aus, um die Aufgabe zu erfüllen.

Das sind die täglichen oder wöchentlichen Routinen.

Diese Informationen brauche ich dazu.

So sind die Informationen und Dokumente abgelegt.

Das sind die wichtigen Ansprechpartner.

Diese Probleme können auftreten.

Das muss man wissen (Zugangsdaten, Regelungen).

So geht das im Detail (Handlungsanleitung, Schritt für Schritt).

So planen Sie Ihre persönlichen Arbeitsabläufe. Der Tag gewinnt an Struktur, Sie kommen zu den für Sie wichtigen Aufgaben. Hektik und Stress nehmen ab. Wahrscheinlich wird es eine Weile dauern, bis Sie die für Sie richtige Mischung und Positionierung von Aufgabentypen und Tätigkeiten im Wochenplan gefunden haben. Probieren Sie einfach aus, was Sie verbessert können und was Ihre Arbeit erleichtert. Wenn Sie den passenden Rhythmus gefunden haben, pflegen und überarbeiten Sie diesen erst dann, wenn sich neue Anforderungen ergeben.