Mit sozialen Kompetenzen mehr erreichen

Empathie ist eine soziale Kompetenz

Eine hilfreiche Schlüsselqualifikation ist es, wenn Sie sich in andere Menschen hineinversetzen können. Die eigene Fähigkeit zur Empathie wird jedoch oft überschätzt. Denn meist ist im Unterbewusstsein verankert: Was ich gut finde, finden auch die anderen gut. Ein Trugschluss. Psychologische Studien zeigen immer wieder: Menschen ticken unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Wertvorstellungen und Einstellungen haben. Die Psychologen bilden das in ihren Modellen zu Persönlichkeitstypen ab.

Wer seine Menschenkenntnis und sein Einfühlungsvermögen schulen will, kann diese Modelle nutzen, um Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte und auch Kunden oder Lieferanten besser zu verstehen. Besonders etabliert ist das Fünf-Faktoren-Modell (FFM oder Big Five) mit den Dimensionen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Weitere Modelle sind der Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), das Team Management System (TMS) oder die Denkstile von Ned Hermann. Wer selbst überprüft, wie er mit seiner Persönlichkeit in diesen Modellen eingeordnet wird, kann auch verstehen, warum andere Menschen ein ganz anderes Verhalten zeigen und andere Vorlieben haben.