Mit Systemischen Fragen Aufträge besser klären und Probleme anders sehen

Anwendung Systemischer Fragen

Systemische Fragen helfen in unterschiedlichen Situationen – beruflich und privat. Vor allem dann, wenn Sie

das Gefühl haben, dass Sie zu einem Thema nicht alles wissen,

noch weitere Informationen zu Meinungen, Hintergründen oder Motiven brauchen,

die Ursachen für ein Problem noch nicht erkennen oder

eine Aufgabe noch nicht vollständig geklärt haben.

Das kommt zum Beispiel bei folgenden Situationen vor:

Probleme lösen

Sie müssen eine neue, schwierige und komplexe Aufgabe lösen und wissen noch nicht, wie Sie das angehen und worauf Sie achten sollten. Dann können Sie systemische Fragen an sich selbst oder an andere Personen richten, die helfen könnten.

Diskussion in Meetings voranbringen

In einem Meeting dreht sich die Diskussion im Kreis. Immer wieder wird dasselbe gesagt, ohne dass eine Lösung gefunden wird. Mit systemischen Fragen in die Gesprächsrunde lösen sich Denkblockaden auf.

Projekte planen

Ein Projekt muss durchdacht werden. Es geht darum, die Stakeholder und Zielgruppen und deren Anforderungen zu erkennen, Arbeitspakete zu definieren und wichtige Inhalte festzulegen. Mit systemischen Fragen sammeln Sie diese Projektinhalte und können diese dann im Projektstrukturplan behandeln.

Auftrag genau klären

Sie bekommen von einem Kunden oder Vorgesetzten einen Auftrag – ein Konzept, ein Produkt oder eine Lösung zu entwickeln. So richtig klar ist aber nicht, worum es geht und was genau der Kunde oder Vorgesetzte will. Mit systemischen Fragen ergründen Sie das genauer und können dann den Auftrag gemeinsam viel genauer formulieren.

Oft tragen systemische Fragen dazu bei, dass ein Gespräch überhaupt weiter verlaufen kann und nicht abgebrochen wird, weil keiner mehr etwas weiß und alle schweigen – obwohl viele Dinge nicht geklärt und keine Lösung gefunden wurde.