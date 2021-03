Was Motivation ist und wie Motivation erklärt wird

Die eigenen Lebensmotive erkennen

Die Indizien für die für Sie maßgeblichen Motive und Ihren inneren Antrieb finden Sie in Ihren Verhaltensweisen und Situationen, die Sie mögen, und in denen, die Sie ablehnen. Betrachten Sie dazu Ihr bisheriges Leben und verschiedene Situationen:

Aus welchem Grund haben Sie in den unterschiedlichen Situationen entsprechend gehandelt?

Wann fühlten Sie sich motiviert? Wann nicht?

Welche Belohnungen (im weitesten Sinn) haben Sie dafür bekommen?

Daraus können Sie ein Muster ableiten, in dem sich Ihre innere Motivation widerspiegelt. Schreiben Sie auf, was Sie aus Ihren Antworten auf die Fragen in der folgenden Vorlage schließen. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?