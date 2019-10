Probleme und Hindernisse bei Scrum

Anwendungsbereiche für Scrum

Scrum ist in Projekten entstanden, in denen es um die Entwicklung von Software ging. Dem entsprechend sind agile Methoden des Projektmanagements auf solche Projekte ausgerichtet, in denen Produkte oder Dienstleistungen entwickelt werden oder in denen durch die IT-Abteilung im Unternehmen eine Technologie eingeführt wird.

Projekte zur Organisationsentwicklung, zum Change-Management oder für die Personalentwicklung haben oft kein genau beschreibbares Ergebnis, das ein Produkteigner abnehmen könnte. Hier lassen sich allenfalls Teilaufgaben mit den agilen Methoden bearbeiten.