Projektabrechnung und Projektcontrolling

Rechnungen stellen und verfolgen

Projekte werden oft nicht erst nach Projektende abgerechnet, also in Rechnung gestellt und vom Kunden bezahlt. Denn damit wäre eine hohe und oft nicht tragbare Vorfinanzierung durch den Lieferanten und Projektnehmer verbunden. Deshalb werden mit dem Angebot und dem Vertrag Zahlungsbedingungen vereinbart, die eine gestaffelte Zahlung in mehreren Tranchen vorsieht. Im Rahmen der Projektsteuerung müssen Sie dann den Überblick behalten, was im Projekt bereits abgerechnet und in Rechnung gestellt wurde und welcher Betrag noch offen ist.

In der Tabelle ZAHLUNGSMANAGEMENT wird für jeden Auftrag und damit für jedes Projekt verfolgt, wann eine Rechnung erstellt und versendet wurde. Die Abrechnung kann dabei in mehreren Teilen erfolgen. Pro Projekt können bis zu sechs Rechnungen gestellt und über diese Tabelle verfolgt werden. Die Summe der jeweiligen Teilrechnungen wird addiert, wodurch sichtbar wird, ob das gesamte Projekt bereits abgerechnet wurde. Das ist wichtig für die Sicherstellung des Zahlungseingangs und der Liquidität.