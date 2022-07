Projektergebnisse und Projekterkenntnisse festhalten

Gliederung und Inhalte des Projektabschlussberichts und der Projektpräsentation

Was in dem Projektbericht steht, hängt von der Art des Projekts ab. Folgende Aspekte können eine Rolle spielen und in der genannten Reihenfolge als Gliederung oder Strukturierung des Projektberichts und der Projektdokumentation dienen:

Titel und Projektthema Impressum: Projektleitung, Teammitglieder, Auftraggeber, Bearbeitungszeit etc. Zweck und Zielsetzung des Projekts Anforderungen der Zielgruppen und des Auftraggebers: erforderliche Projektqualität Ausgangssituation und bisherige Lösung Probleme, die sich dabei zeigen Lösungen, die im Rahmen des Projekts umgesetzt wurden: Produkte, Prozesse, Anwendungen und ihre Merkmale Strategie-Fit: Erläuterung, wie das Projekt die strategischen Ziele des Unternehmens oder der Abteilung unterstützt und welche Beiträge es dazu leistet Kostenplanung und tatsächliche Kosten; Begründung der Abweichungen Erlös- und Nutzenplanung und was tatsächlich erreicht wurde Chancen und Risiken für die Zukunft Sicherheit und Compliance: Das muss beachtet werden Management und Projektorganisation: Vorgehensweise im Projekt, Zeitplan, Budgetplan und tatsächlicher Ablauf Aktivitäten zur Projektkommunikation und zur Öffentlichkeitsarbeit Anmerkungen und Anhänge

Im Anhang können alle weiterführenden Informationen aufgeführt und es kann auf Dokumente, die während des Projekts entstanden sind, verwiesen werden: Projektstrukturplan, Terminplan, Kosten- und Ressourcenplan, Protokolle, Aktennotizen, Projektstatusberichte.