Prozessqualität ermitteln und bewerten

Hinweis: In den beiden Vorlagen „Prozess-Dashboard: Kennzahlen und Leistungsindikatoren für Prozessschritte in der Übersicht“ können Sie in Variante I Soll- und Ist-Werte direkt miteinander vergleichen. In der Variante II erfassen Sie täglich die Ist-Werte für die einzelnen Kennzahlen in einer gesonderten Tabelle. Für die Auswertung und die Darstellung im Dashboard wählen Sie dann den Tag (Datum), dessen Werte Sie analysieren wollen.