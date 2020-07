Qualitätsmanagement planen und verbessern

Verschwendung vermeiden

Wenn Ressourcen in einem Prozess verschwendet werden, ist dies auch ein Fehler oder Mangel, der beseitigt oder vermieden werden muss. Dazu eignet sich die Methode des sogenannten Muda. Mit der folgenden Excel-Vorlage können Sie bewerten, wie stark das Problem „Verschwendung“, also Muda, in Ihrem Unternehmen und in Ihrem Bereich relevant ist und wo entsprechend Defizite bestehen.