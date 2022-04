Regeln und Ressourcen für strategisches Denken

Strategien basieren auf einfachen Regeln

Erfolgreiche Unternehmen haben einfache Regeln aufgestellt, die als Richtschnur und Beurteilungsmaßstab für ihre weitreichenden Entscheidungen und Handlungen dienen. Dazu gehen sie zunächst in zwei Schritten vor:

1. Auf erfolgversprechende Aspekte konzentrieren

Sie greifen sich einzelne Themen, strategische Schlüsselprozesse, heraus, wo sie die größten Potenziale und Handlungsmöglichkeiten sehen, um die strategischen Ziele zu erreichen; zum Beispiel: Produktinnovationen, Kooperationen oder Markenbildung.

2. Was funktioniert, wird weiter verfolgt

Sie fokussieren sich so lange auf diesen Schlüsselprozess, wie er zum Erfolg führt, also wesentliche Beiträge zur Zielerreichung leistet. Dabei sind spezielle Regeln maßgeblich, die in einfachen Worten ausdrücken, was weiter verfolgt werden soll. Sie liefern dem Management die Vorgabe für die Entscheidungen.

Welche Regeln hilfreich sind, lässt sich nur im Einzelfall entscheiden. Es sollten nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige sein. Als Orientierung dient: zwischen drei und sieben Regeln dienen als Leitplanken der Strategieplanung. In stabilen Märkten können es eher mehr sein, um die Effizienz zu verbessern. In turbulenten Märkten sollten es eher weniger Regeln sein, um flexibel zu bleiben.

In jedem Fall sollten die Anzahl und die Art der Regeln immer pragmatisch festgelegt sein. Mögliche Regeln können sein: