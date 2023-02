Servicezuverlässigkeit sicherstellen

Servicezuverlässigkeit kommunizieren

Servicezuverlässigkeit ergibt sich aus den Versprechen, die Ihr Unternehmen seinen Kunden gibt und dem, was Sie dann einhalten. Deshalb ist es wichtig, diese Versprechen und Zusagen so zu formulieren und zu kommunizieren, dass sie bei Kunden keine falschen Erwartungen erzeugen. Sagen Sie klar und eindeutig, was Sie einhalten und zusagen können – und was nicht.

Beispiele:

„Unsere Lieferzeit bei Bestellungen im Online-Shop beträgt zwei Werktage.“

„Ich kann dieses Produkt vom Lager anfordern; morgen können Sie es hier abholen.“

„Das kann ich leider nicht beantworten. Das muss ich intern erst klären. Ich melde mich dazu Anfang nächster Woche.“

Beachten Sie dabei, dass es kritisch sein kann, wenn Sie lieber nichts zusagen, als falsche Versprechungen zu machen. Kunden wollen etwas Konkretes wissen, auch wenn es nur heißt: „Ich melde mich in einer Stunde wieder.“ Mit der Zusage signalisieren Sie ein erkennbares oder messbares Niveau der Zuverlässigkeit und der Servicequalität.

Wenn dieses Niveau aus Kundensicht zu gering ist, dann ist es kein Ausdruck guter Servicequalität. Beispiel: Wie bewerten Sie als Bankkunde folgende Aussage Ihrer Bank zur Zuverlässigkeit: „In der Regel führen wir die Konten unserer Kunden richtig.“