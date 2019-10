So funktioniert Scrum

Artefakte und Werkzeuge für ein Scrum-Projekt

Im Rahmen von Scrum werden oft Begriffe verwendet, die spezielle Artefakte (Elemente) oder Werkzeuge bezeichnen. Sie sind vor allem dazu da, um für das Scrum-Team ein Maximum an Transparenz und ein Minimum an Verwaltung zu erzeugen. Sie helfen also, alle Informationen übersichtlich, einfach und verständlich zu vermitteln. Und sie helfen bei der Zusammenarbeit und Abstimmung im Scrum-Team.

User Storys und Story Cards: Die Nutzer (User) oder Kunden (Customer) schreiben in ihren Worten die Anforderungen, Wünsche oder Ziele an das Produkt oder die zu entwickelnde Lösung als ihre User Story auf Story Cards.

Product-Backlog: Liste oder Sammlung aller Aufgaben, Funktionen und Merkmale des Produkts oder der Lösung, die aus den Story Cards abgeleitet werden.

Backlog-Item: Die einzelne Aufgabe, Funktion oder das einzelne Merkmal im Product-Backlog.

Story Points: Wenn die zunächst groben Anforderungen der Nutzer oder Kunden durch den Product Owner geklärt sind, muss das Projektteam abschätzen, wie komplex eine Aufgabe, Funktion oder Merkmal ist. Daraus leitet sich der (zeitliche) Aufwand für die Realisierung ab. Diese Schätzung wird in sogenannten Story Points ausgedrückt. Ein Backlog-Item mit 10 Story Points ist doppelt so komplex und aufwendig wie ein Backlog-Item mit 5 Story Points. Wie viele Stunden Entwicklungsaufwand mit einem Story Point verbunden sind, ergibt sich aus der Erfahrung oder aus dem Projektverlauf.

Things-That-Matter-Matrix: Tabelle, die Beziehungen zwischen Anforderungen der User oder Customer einerseits und den Backlog-Items andererseits darstellt.

Definition of Done: Im Vorfeld muss sich das Scrum-Team darüber verständigen, wann ein Projekt- oder Entwicklungsergebnis als „fertig“ oder „erledigt“ bezeichnet werden kann. Dazu werden Indikatoren, Funktionen oder Tests benannt, die nach der Entwicklung des Ergebnisses durchgeführt werden und bestätigen, dass es funktioniert.

Sprint: Einzelner Arbeitszyklus (Teilschritt oder Phase) im Projekt, in dem jeder Projektmitarbeiter die von ihm ausgewählte Teilaufgabe (Sprint-Task) bearbeitet und eine fertige Teillösung dafür liefert.

Time Box: Für einen Sprint wird eine feste Zeitdauer vorgegeben, die nicht überschritten werden darf. Dieser Zeitrahmen wird als Time Box bezeichnet. Er beträgt meistens zwischen einer und vier Wochen.

Sprint-Task (Ticket): Teilaufgabe, die von einem Projektmitarbeiter bearbeitet wird und deren Ergebnis ein Baustein (Teillösung, Funktion, Feature) für das Gesamtprojekt ist.

Sprint-Backlog: Liste aller Sprint-Tasks; Maßnahmenplan für den nächsten Sprint.

Sprint-Taskboard: Eine Art Plantafel oder Tabelle, auf der alle Teilaufgaben eines Sprints aufgeführt sind. Sie ist für alle Projektmitarbeiter sehr gut sichtbar. Die Teilaufgaben werden dort nach Bearbeitungsstand sortiert.

Daily Scrum: Tägliches Zusammenkommen aller Projektmitarbeiter, um den Arbeitsfortschritt zu besprechen.

Impediment Backlog: Liste aller Probleme und Hindernisse, die während eines Sprints aufgetaucht sind und die beseitigt werden müssen.

Burndown-Chart: Grafik oder Diagramm, das den Verbrauch der Ressourcen darstellt, indem der geplante Aufwand dem tatsächlichen Aufwand gegenübergestellt wird. Es gibt ein Burndown-Chart für die Budgetüberwachung in einem Scrum-Zyklus sowie ein Burndown-Chart für das Gesamtprojekt; für das Gesamtprojekt wird gelegentlich auch ein Burnup-Chart verwendet.

Sprint-Review-Meeting: Nach einem Sprint stellen die Projektmitarbeiter ihre Lösungen des Sprints dem Produkteigner und den Kunden und Nutzern vor. Diese müssen die Lösung abnehmen und akzeptieren, wenn das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Ansonsten wird nachgearbeitet.

Product Increment: Ein Teilprodukt oder Teilergebnis, das im Rahmen eines Sprints entwickelt oder erzielt wird, ist ein Product Increment. Es ist insoweit vollständig, dass es vom Anwender und Product Owner geprüft und abgenommen werden kann.

Velocity: Ist die Geschwindigkeit, mit der das Projekt- und Entwicklerteam in den Sprints vorankommt. Sie zeigt, welche Arbeitsmenge geschafft und wie viele Story Points in den einzelnen Sprints erfüllt oder erledigt werden und stellt dies in einem Diagramm dar; ähnlich wie ein Burndown-Chart.

Sprint-Retrospective: In dieser gesonderten Besprechung wird die Zusammenarbeit während eines Sprints beleuchtet. Probleme werden angesprochen und Lösungen für die Prozessverbesserung werden gesucht.