So hören Sie Ihrem Gesprächspartner richtig zu

Gesprächsförderer nutzen und trainieren

Sie finden in den folgenden Vorlagen weitere Beispiele und Übungsanleitungen für die Anwendung von fördernden, nicht-direktiven Reaktionen aus Sicht der Zuhörer.

In den Vorlagen sind Beispiele und Erklärungen, um einen tieferen Einblick in fördernde Reaktionen zu erhalten. Ebenso finden Sie Übungsblätter für die Vertiefung Ihrer Kompetenz in der Anwendung der Förderer.