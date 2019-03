So schreiben Sie ein Protokoll – mit Vorlage

Verlaufsprotokoll und ausführliches Ergebnisprotokoll

Bei Verlaufsprotokollen oder ausführlichen Ergebnisprotokollen sollten Sie darauf achten, dass alle wichtigen Inhalte wiedergegeben sind. Sie sollten Ihre Mitschrift und Ihre Notizen aus dem Meeting so überarbeiten, dass jeder Leser nachvollziehen kann, was besprochen wurde, welche einzelnen Beiträge es gab und was die Ergebnisse sind.

Ihre Sätze sollten einfach, kurz, prägnant geschrieben und übersichtlich gegliedert sein. Besonders wichtige Aspekte sollten ebenfalls hervorgehoben werden (fett, unterstreichen, eingerückt).