Stellenausschreibung bekanntmachen

Anzeigen im Internet

Stellenanzeigen im Internet haben in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen. Zum einen erreichen sie eine weite Verbreitung, zum anderen können Interessierte gezielt nach Stellenangeboten recherchieren, die zu ihrem Kompetenzprofil passen. So lassen sich oft bessere Übereinstimmungen finden. Der Aufwand für die Bewerberinnen und Bewerber ist geringer – und damit deren Akzeptanz und Nutzung dieses Mediums.

Viele Jobbörsen im Internet bieten auch eine Bewerber-Datenbank an. Hier können die Unternehmen selbst nach Kandidaten suchen, die zu ihrer Stellenausschreibung passen könnten.

Die Vorteile der Internet-Anzeige sind, dass diese Verbreitungsform meist kostengünstiger ist als eine Print-Anzeige, dass der Prozess der Ausschreibung beschleunigt werden kann und der Zugriff oder die Anpassung der Anzeige jederzeit möglich ist. Bei der Auswahl der Internet-Jobbörse sollte darauf geachtet werden, welche Zielgruppe darüber angesprochen wird und welche zusätzlichen Services zur Verfügung stehen.

Auch die eigene Webseite des Unternehmens sollte für die Anzeige genutzt werden. Hier sollten alle offenen Stellen und die Stellenausschreibungen eingestellt und aktuell sein. Gerade interessierte Bewerberinnen und Bewerber steuern gezielt die Webseite eines Unternehmens an, um nach Stellen zu suchen.