Steuerung und Koordination der Profit-Center

Investitionen des Profit-Centers bewerten und fördern

Strittig sind oft langfristige Investitionen, die ein Profit-Center leisten soll, um die strategischen Ziele zu erreichen, wie sie in der Balanced Scorecard festgelegt sind. Denn diese Investitionen belasten kurzfristig den Profit (Gewinn) des Profit-Centers. Deshalb ist wichtig, dass auch Bestands- oder Vermögenspositionen sowie Investitionen in Betracht gezogen werden, wenn es um die langfristige Beurteilung von Profit-Centern geht. Die Profit-Center-Leitung sollte ein Interesse an langfristigen Investitionen in die eigene Leistungsfähigkeit haben, um intern und extern wettbewerbsfähig zu bleiben – und nicht nur kurzfristig die Kosten zu senken, um den Gewinn zu erhöhen.

Um diese Investitionen sichtbar zu machen und bewerten zu können, kann das Profit-Center eine Bilanz erstellen. Dafür muss geklärt werden, wie Anlagegüter, Lagerbestände, immaterielle Güter (Rechte und Patente), Gebäude, Finanzanlagen, Forderungen oder Rückstellungen behandelt werden und wie sie den einzelnen Profit-Centern zugerechnet werden.

Damit Investitionen mit Blick auf die Zukunftssicherung in die Bewertung und Steuerung der Profit-Center eingehen, können diese in unterschiedlicher Form ausgewiesen werden: